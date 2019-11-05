СЕГОДНЯ 04:56 2019-11-05T05:12:25+03:00

В «огненном» сарае в ЕАО чуть заживо не сгорели животные Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Изменить размер текста: A A

В минувшие выходные, 3 ноября, в Еврейской автономии чуть заживо не сгорели животные. Происшествие случилось вечером в поселке Птичник. Здесь в одном из частных подворий загорелся сарай. Огонь заметила хозяйка. Женщина бросилась будить мужа, тот выбежал во двор и вывел двух коз из горящей постройки. Супруга в этот момент вызывала пожарных.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, прибывшие на место происшествия огнеборцы увидели, что пламенем объято электрифицированное кирпичное строение. К нему был пристроен деревянный навес, постройка была оборудована печным отоплением.

Пламя удалось успешно ликвидировать, на жилой дом оно не успело перекинуться. Огонь уничтожил крышу и инструменты, находящиеся внутри. Во время пожара никто не пострадал. Пока сотрудники пожарной инспекции выясняют причины возгорания, устанавливают виновных. Также специалисты определяют ущерб, причиненный пламенем.

ИСТОЧНИК KP.RU