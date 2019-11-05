2019-11-05T05:24:21+03:00
Общество

Разница между смертностью и рождаемостью в Хабаровском крае все больше уходит в минус

За девять месяцев естественный прирост населения составил минус две тысячи 370
Ольга КИВА
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Разница между смертностью и рождаемостью в Хабаровском крае все больше уходит в минусРазница между смертностью и рождаемостью в Хабаровском крае все больше уходит в минусФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Хабаровском крае озвучили статистику по смертности рождаемости. Приходится констатировать, что первый фактор заметно превышает второй. Так, с января по сентябрь 2019 года в регионе родились 10 тысяч 838 детей, умерли 13 тысяч 208 человек. В 2018 году эти цифры были равны 11 тысячам 393 ребенка и 12 тысяч 644 человека соответственно.

Как сообщили в Хабаровскстате, естественный прирост населения составил за январь-сентябрь 2019 года минус две тысячи 370 человек. Для сравнения, в 2018 году этот показатель был равен минус одна тысяча 251 человек.

Отметим также, что в регионе сократилось количество браков и разводов. Так, на январь сентябрь 2018 году в ЗАГСах оформили семь тысяч 578 бракосочетаний, а в 2019 году – шесть тысяч 943. Разводов в 2018 году за указанный период зарегистрировали три тысячи 777, а в 2019 году пять тысяч 110.

ИСТОЧНИК KP.RU

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