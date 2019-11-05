В Хабаровском крае нашелся рыбак, пропавший на реке Катен

СЕГОДНЯ 06:14 2019-11-05T06:14:05+03:00

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В Хабаровском крае одного пропавшего рыбака нашли, поиски второго продолжаются. В первом случае речь идет о мужчине, который отправился удить на реку Катен. Пострадавший не вернулся вовремя домой, поэтому его начали искать, вызвали на помощь спасателей. Об исчезновении мужчины стало известно 2 ноября, а на следующий день его обнаружили в лесном массиве в районе сопки Медвежка в районе имени Лазо. Медицинская помощь рыбаку не понадобилась.

- Второго рыбака продолжают искать. По предварительной информации, он отправился на реку Хор. В районе села Кондратьевка его лодка перевернулась. Это случилось 30 октября. Вполне возможно, что мужчина утонул, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Спасатели с нарастающим итогом уже обследовали 22 квадратных километра береговой черты. Поиски результатов не дали.

ИСТОЧНИК KP.RU