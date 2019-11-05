Народными гуляньями отметили День народного единства в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 05:47 2019-11-05T05:47:55+03:00

Во всех поселениях региона организовали акции, концерты и фестивали

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В Хабаровском крае с размахом отметили День народного единства. В честь праздника. В городах и поселениях региона устроили культурно-просветительские и патриотические акции, концерты и фестивали, спортивные соревнования и показательные выступления.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, также в честь знаменательной даты в Спасо-Преображенском соборе провели божественную литургию, после которой верующие прошли Крестным ходом вокруг собора.

В Хабаровске основные гулянья проходили на набережной стадиона имени Ленина. Здесь организовали фольклорно-этнографический фестиваль, показательные выступления по национальным видам спорта, дегустацию блюд кухонь различных народностей. Также для гостей события работала выставка-продажа изделий ручной работы, фотозоны. Желающие посетили мастер-классы и интерактивные площадки.

В Комсомольске-на-Амуре гуляния прошли на площади возле Драматического театра.

ИСТОЧНИК KP.RU