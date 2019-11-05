Жители Хабаровского края вынуждены получать только половину зарплаты

СЕГОДНЯ 06:43 2019-11-05T07:07:20+03:00

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В Хабаровском крае почти шесть тысяч жителей получают только половину зарплаты. Причина тому имеющиеся долги за свет и тепло. В общей сложности неплательщики задолжали 98 с половиной миллионов рублей.

- У этой категории граждан вычитают 50 процентов дохода в счет погашения задолженности. Такие меры применяют на основании решения суда. К ним прибегают, если должники не хотят добровольно рассчитываться по счетам. Арест можно наложить на имущество, банковский счет неплательщика, заработную плату, пенсию и стипендию должника. В некоторых случаях прибегают к запрету на регистрационные действия в отношении движимого и недвижимого имущества, ограничению выезда за пределы России, - прокомментировали в пресс-службе филиала ПАО «ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт».

Жителей края убедительно просят вовремя оплачивать квитанции за свет и тепло. Если у вас нет возможности погасить долг единовременным платежом, то можно заключить договор о его реструктуризации. Пожалуйста, обратитесь в ближайший клиентский офис Хабаровскэнергосбыта с паспортом и документом, подтверждающим право собственности на квартиру или дом, а также внесите первоначальный взнос от общей суммы долга.

ИСТОЧНИК KP.RU