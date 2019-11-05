СЕГОДНЯ 07:18 2019-11-05T07:18:42+03:00

Пассажир, водитель и световая опора пострадали в автоаварии в Хабаровске Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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В Хабаровске на улице Краснореченской вчера, 4 ноября, машина Toyota Mark врезалась в световую опору. По предварительной информации, досадный инцидент случился из-за того, что водитель не справился с управлением. Иномарка вылетела за пределы проезжей части в районе дома №1 на улице 65-летия Победы, когда машина двигалась в сторону улицы Юности.

Как сообщил информированный источник, в аварии пострадали два человека – пассажир и водитель, которые находились в автомобиле Toyota Mark. У них диагностировали сотрясение головного мозга, а также переломы костей. Обоих пострадавших доставили в больницу. В отношении водителя собираются возбудить уголовное дело.

Автолюбителей города убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения. Пожалуйста, уважайте других участников дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU