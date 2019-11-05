2019-11-05T07:49:46+03:00
Происшествия

Нечистого на руку бухгалтера из Комсомольска обвиняют в растрате

Женщина выписывала премии сама себе за счет предприятия
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Нечистого на руку бухгалтера из Комсомольска обвиняют в растратеНечистого на руку бухгалтера из Комсомольска обвиняют в растратеФото: Олег ЗОЛОТО
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Как установили следователи, 41-летняя обвиняемая, воспользовавшись своим служебным положением, указала в бухгалтерской отчетности недостоверные данные о финансово - экономическом состоянии организации. Такие махинации с чужими финансами позволили женщине беспрепятственно выписывать себе премии в течение двух месяцев. Незаконно добытые деньги фигурантка тратила на свои нужды до тех пор, пока ее деятельностью не заинтересовались правоохранительные органы, которые завели уголовное дело.

- В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата», направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Дожидаться суда проворовавшийся бухгалтер будет на свободе под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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