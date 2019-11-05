Губернатору Хабаровского края понравилось, как отремонтировали дороги в Комсомольске

СЕГОДНЯ 08:47 2019-11-05T09:00:36+03:00

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Сергей Фургал прибыл в Комсомольск-на-Амуре в рамках рабочей поездки. Во время своего визита он отметил хорошую работу городских властей по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В этом году привести в порядок удалось 21 дорогу. На ремонтные работы муниципалитет получил 450 миллионов рублей.

- В целом муниципальные власти сработали хорошо, но на этом останавливаться не стоит. Новые дороги – хорошее начало для комплексного благоустройства территорий. Предстоит еще наметить план работ, посмотреть, где нужно сделать тротуары, обустроить междворовые проезды, благоустроить и озеленить территории, - сказал Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края.

В рамках своего визита глава краевого правительства побывал на проспекте Копылова, улицах Комсомольской, Урожайной, Васянина и Шиханова. Также осмотрели обновленный проспект Первостроителей, где уложили два слоя нового асфальта с использованием геосетки, нанесли дорожную разметку, установили новые бордюры, дорожные знаки и новые автобусные остановки, отремонтировали тротуары.

ИСТОЧНИК KP.RU