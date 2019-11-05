2019-11-05T09:18:41+03:00
Общество

В Еврейской автономии отремонтировали школу и Дом культуры

Новенький ДК в Биджане и школу в Степном посетил губернатор области
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Еврейской автономии отремонтировали школу и Дом культурыВ Еврейской автономии отремонтировали школу и Дом культурыФото: Правительство ЕАО
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На открытие свежеотремонтированного Дома культуры в селе Биджан пришло больше ста его жителей и гостей, в числе которых были главы районов и поселений, депутаты и даже губернатор области. Здание сельского клуба пустовало на протяжении десяти лет - проводить праздничные мероприятия было опасно из-за плохого состояния постройки. Однако теперь в честь открытия обновленного ДК творческие коллективы Биджана устроили настоящий праздничный концерт.

- Это красивое современное здание безусловно станет действующей достопримечательностью села, притягательной для биджанцев всех возрастов. Тем более что Биджан всегда славился своими артистическими талантами, увлеченными людьми, энтузиастами казачьих традиций и культуры, - отметил Александр Левинталь, губернатор ЕАО, по традиции перерезавший красную ленточку на входе в клуб.

Как сообщили в пресс-службе правительства ЕАО, глава области также посетил школу в селе Степное, где сейчас идет полным ходом ремонт спортзала. В рамках федеральной программы на обновление школы выделили почти два миллиона рублей, и теперь в спортивном зале заменят окна и покрытие пола, установят потолок, а также закупят новое оборудование для занятий физической культурой и спортом. Работы будут завершены до конца месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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