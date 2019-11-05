2019-11-05T11:25:17+03:00
Происшествия

Врезалась в дерево и вывихнула палец автолюбительница в Хабаровске

По предварительной информации, женщина потеряла контроль над управлением
Александр ШТААЛЬ
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Врезалась в дерево и вывихнула палец автолюбительница в ХабаровскеВрезалась в дерево и вывихнула палец автолюбительница в ХабаровскеФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В Хабаровске в минувшие сутки, 4 ноября, автолюбительница врезалась в дерево. Происшествие случилось в 4:35 на улице Краснодарской. По предварительной информации, женщина направлялась на своем авто в сторону переулка Абрикосовый. В пути она потеряла контроль над движением, не справилась с управлением и выехала за пределы дороги. Вне трассы она наехала на дерево.

Ка сообщил информированный источник, пострадала только сама автолюбительница. Врачи диагностировали у нее закрытый травматический вывих фаланги пальца правой кисти.

Известно, что за руль женщина села, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Водительские права у нее были при себе, стаж вождения автолюбительницы с 2003 года. В отношении нарушительницы составили административный протокол.

Автолюбителей города убедительно просят быть предельно внимательными при управлении автотранспортом. Пожалуйста, не садитесь за руль, если вы выпили спиртное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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