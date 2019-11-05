В Еврейской автономии продолжают борьбу с сорняковой экспансией

СЕГОДНЯ 10:26 2019-11-05T10:26:38+03:00

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Два очага карантинного сорняка - амброзии полыннолистной - выявили специалисты Россельхознадзора в Ленинском районе Еврейской автономии во время очередного мониторинга. В связи с сорняковой экспансией был прописан комплекс фитосанитарных мер, предписывающий владельцам сельхозугодий избавиться от вредного растения. Однако данные свежего мониторинга показали, что злополучная амброзия по-прежнему произрастает на землях сельхозназначения, а это значит, что хозяева участков отнеслись к требованиям инспекторов более чем прохладно.

- В отношении юридических и должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях и вынесены постановления о назначении наказания в виде административных штрафов в сумме 11 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Специалисты рассчитывают, что штраф лучше, чем предупреждения, мотивирует недобросовестных землевладельцев избавиться от сорняков.

ИСТОЧНИК KP.RU