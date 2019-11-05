В Хабаровском крае заинтересовались мертвыми дикими кабанами

СЕГОДНЯ 11:29 2019-11-05T12:28:07+03:00

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В Хабаровском крае ситуация с африканской чумой свиней пока остается благополучной. Также специалисты отмечают, что на территории соседнего Приморского края эпизоотическая обстановка постепенно приходит в норму. Об этом сообщили на внеочередном заседании Специальной комиссии по предупреждению распространения и ликвидации очагов заразных болезней животных.

- Участники этой встречи приняли решение со 2 ноября 2019 года завершить работу совместного ветеринарно-полицейского поста на автотрассе «Уссури» Хабаровск – Владивосток. Ранее его установили в районе 209 километра дороги на границе с Приморским краем, - прокомментировали в управлении ветеринарии правительства Хабаровского края.

В регионе и дальше будут проводить мероприятия, направленные на недопущение возникновения и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Хабаровского края. В рамках выполнения этой задачи планируют проводить профилактические мероприятия в сельскохозяйственных организациях края и личных подсобных хозяйствах граждан. Также будут контролировать торговлю мясом и продукцией, полученной от убоя свиней.

Кроме того, в министерстве природных ресурсов края собираются заняться выявлением мертвых кабанов в охотничьих угодьях в ареале обитания животных. Специалисты будут проводить исследования проб биологического материала. Главам городских округов и районов края рекомендовали сообщать в государственную ветеринарную службу края о случаях массового заболевания или гибели свиней, а также обнаружения трупов свиней и диких кабанов.

ИСТОЧНИК KP.RU