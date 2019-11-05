2019-11-05T12:28:07+03:00
Общество

В Хабаровском крае заинтересовались мертвыми дикими кабанами

Интерес подогревается в первую очередь угрозой занесения на территорию региона африканской чумы свиней
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровском крае заинтересовались мертвыми дикими кабанамиВ Хабаровском крае заинтересовались мертвыми дикими кабанамиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае ситуация с африканской чумой свиней пока остается благополучной. Также специалисты отмечают, что на территории соседнего Приморского края эпизоотическая обстановка постепенно приходит в норму. Об этом сообщили на внеочередном заседании Специальной комиссии по предупреждению распространения и ликвидации очагов заразных болезней животных.

- Участники этой встречи приняли решение со 2 ноября 2019 года завершить работу совместного ветеринарно-полицейского поста на автотрассе «Уссури» ХабаровскВладивосток. Ранее его установили в районе 209 километра дороги на границе с Приморским краем, - прокомментировали в управлении ветеринарии правительства Хабаровского края.

В регионе и дальше будут проводить мероприятия, направленные на недопущение возникновения и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Хабаровского края. В рамках выполнения этой задачи планируют проводить профилактические мероприятия в сельскохозяйственных организациях края и личных подсобных хозяйствах граждан. Также будут контролировать торговлю мясом и продукцией, полученной от убоя свиней.

Кроме того, в министерстве природных ресурсов края собираются заняться выявлением мертвых кабанов в охотничьих угодьях в ареале обитания животных. Специалисты будут проводить исследования проб биологического материала. Главам городских округов и районов края рекомендовали сообщать в государственную ветеринарную службу края о случаях массового заболевания или гибели свиней, а также обнаружения трупов свиней и диких кабанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На мэрию Биробиджана пожаловались в прокуратуру из-за аварийных домов
Лисица нашла загадочный «склад» с утками в заповеднике Хабаровского края
В Хабаровском районе пенсионерку выселили из дома по решению суда
В Еврейской автономии продолжают борьбу с сорняковой экспансией
Врезалась в дерево и вывихнула палец автолюбительница в Хабаровске
В Еврейской автономии отремонтировали школу и Дом культуры
Губернатору Хабаровского края понравилось, как отремонтировали дороги в Комсомольске
ВТБ и ДОМ.РФ закрыли крупнейшую сделку на 95,7 миллиарда рублей
Судоводители в Хабаровском крае работают, несмотря на закрытую навигацию и штрафы
Нечистого на руку бухгалтера из Комсомольска обвиняют в растрате
ВТБ привлек на счета эскроу клиентов-физических лиц более 20 миллиардов рублей
Пассажир, водитель и световая опора пострадали в автоаварии в Хабаровске
Жители Хабаровского края вынуждены получать только половину зарплаты
В Хабаровском крае нашелся рыбак, пропавший на реке Катэн
Народными гуляньями отметили День народного единства в Хабаровском крае
Разница между смертностью и рождаемостью в Хабаровском крае все больше уходит в минус
В «огненном» сарае в ЕАО чуть заживо не сгорели животные
В Хабаровске ищут пропавшую 11-летнюю Викторию
«Черный зал» кинотеатра «Родина» в Биробиджане начал работать
У хабаровчанина конфисковали стратегически важный ресурс
Охранник шинного центра в Хабаровске прибрал к рукам доверенное ему имущество
На «Ночь в храме» отправились полтысячи хабаровчан
Спасатели из Комсомольска эвакуировали с реки замерзающего человека
Погода в Хабаровске на 5 ноября 2019 года: днем до -1, небольшой снег
В Комсомольске-на-Амуре пожарные спасли из огня мужчину
В Хабаровском районе пенсионерку выселили из дома по решению суда
Два ДТП с участием «Лексусов» произошли в Хабаровске за прошедшие сутки