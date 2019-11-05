2019-11-05T08:57:32+03:00
Общество

Судоводители в Хабаровском крае работают, несмотря на закрытую навигацию и штрафы

Если нарушителей ловят, ответ у них один: «Не знал о запрете, не слышал»
Александр ШТААЛЬ
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Судоводители в Хабаровском крае работают, не смотря на закрытую навигацию и штрафыСудоводители в Хабаровском крае работают, не смотря на закрытую навигацию и штрафыФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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На территории Хабаровского края закрыли навигацию лодок и катеров. Однако любители рыбалки все равно отправляются в плавание. При этом каждый из них, если попадает в поле зрения сотрудников Центра ГИМС МЧС России по Хабаровскому краю, уверяет, что не знал о запрете и ничего не слышал про закрытие навигации.

- Нарушителей штрафуют, но даже это не удерживает людей от неправильных поступков. Они пренебрегают мерами собственной безопасности и выходят на воду, в том числе и на резиновых лодках. Это не поднадзорные ведомству транспортные средства, но находиться сейчас на реке для них также крайне опасно, - рассказал Александр Никитин, государственный инспектор по маломерным судам инспекторского отделения ГИМС МЧС России по Хабаровскому району.

Несчастье может случиться, потому что температура воды очень низкая, и потому что сильный ветер может перевернуть плавсредство. Жителей края убедительно просят соблюдать правила безопасность и не выходить на реки, когда навигация закрыта. В противном случае придется заплатить штраф от пяти до 10 тысяч рублей. Помните, игнорирование требований может привести к трагическим последствиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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