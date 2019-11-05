Лисица нашла загадочный «склад» с утками в заповеднике Хабаровского края

СЕГОДНЯ 11:46 2019-11-05T12:26:37+03:00

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Фотоловушка в заповеднике «Большехехцирский» зафиксировала лисицу, которая с завидным постоянством в течение некоторого времени ходила по одному и тому же маршруту. В одну сторону рыжая бестия с деловым видом шла налегке, а возвращалась всегда с провизией – уткой. При этом птицы были примерно одного размера, как будто их специально отобрали и упаковали, как на продажу.

- Куда именно бегала лисица, пока остается загадкой. Известно, что маршрут ее пролегал в районе ручья Малиновский. За добычей она отправлялась в любое время суток – и днем, и ночью, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Можно предположить, что обитательница заповедного леса кормила выводок лисят. Как она так часто и так быстро ловила птиц - остается загадкой. Охота на уток у животных обычно бывает успешной, если пернатые сидят на гнезде или сбросили маховые перья и не могут летать из-за линьки. Однако факт остается фактом – однажды плутовка перестала бегать за провизией. Случилось это так же неожиданно, как и началось.

ИСТОЧНИК KP.RU