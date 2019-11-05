2019-11-05T12:43:30+03:00
Общество

На мэрию Биробиджана пожаловались в прокуратуру из-за аварийных домов

Обитатели этих строений сетовали, что в городской администрации не хотят заниматься расселением
Александр ШТААЛЬ
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На мэрию Биробиджана пожаловались в прокуратуру из-за аварийных домовНа мэрию Биробиджана пожаловались в прокуратуру из-за аварийных домовФото: Прокуратура ЕАО
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Жильцы домов, расположенных на улице Школьной в Биробиджане через прокуратуру решили добиться справедливости. Проблема владельцев квартир в домах №14 и 16 заключалась в ненадлежащем содержании и текущем ремонте жилых домов. Кроме того, горожане обжаловали действия мэрии города, в которой, несмотря на аварийность домов, мер к расселению жильцов не принимают.

- Во время проверки выяснили, что в управляющей компании действительно не занимаются надлежащим образом управлением вышеназванных многоквартирных домов. Также не было ремонта в многоквартирниках, конструкций зданий, фасады и кровля повреждены и деформированы, в подъездах осыпается штукатурка, на территории рядом с домом валялся бытовой мусор, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Данную ситуацию расценили, как нарушение прав граждан на комфортные и безопасные условия проживания. В итоге управляющую компанию обязали отремонтировать общее имущество многоквартирных домов, вывезти мусор и очистить выгребные ямы. В отношении нарушителей начались административные разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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