2019-11-05T08:56:14+03:00
Общество

ВТБ и ДОМ.РФ закрыли крупнейшую сделку на 95,7 миллиарда рублей

Это четвертая сделка секьюритизации ипотечного портфеля Банка ВТБ в рамках выпуска ипотечных ценных бумаг с поручительством ДОМ.РФ
Петр САМСОНОВ
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ВТБ и ДОМ.РФ закрыли крупнейшую сделку на 95,7 миллиардов рублейВТБ и ДОМ.РФ закрыли крупнейшую сделку на 95,7 миллиардов рублей
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По облигациям установлена плавающая ставка купона. Эмитентом выступает ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент», дочерняя компания ДОМ.РФ, созданная в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 года «Об ипотечных ценных бумагах». Выпуск размещен по открытой подписке, номинальная стоимость каждой бумаги 1 000 рублей, юридический срок погашения 28.09.2049 г., ожидаемая дюрация около 2 лет. Выпуск включен в первый уровень котировального листа Московской биржи.

Андрей Сучков, руководитель управления секьюритизации ВТБ Капитал, отметил: «Выпуск ипотечных облигаций становится значимым фактором развития первичного ипотечного рынка и направлен на повышение доступности кредитов. Мы намерены и дальше расширять наше сотрудничество с ДОМ.РФ, исходя из целей, заложенных в национальном проекте».

ВТБ и ДОМ.РФ в 2018 году подписали меморандум о расширении сотрудничества по проектам выпуска ипотечных облигаций в объеме до 500 миллиардов рублей. С декабря 2016 года размещено 14 выпусков ИЦБ ДОМ.РФ общим объемом более 420 миллиардов рублей.

СПРАВКА

ИЦБ ДОМ.РФ — стандартные однотраншевые ипотечные ценные бумаги, обеспеченные солидарным поручительством ДОМ.РФ, эмитентом которых является ДОМ.РФ Ипотечный агент. Ипотечные облигации с поручительством ДОМ.РФ являются одним из ключевых инструментов достижения целевых показателей Указа Президента РФ В.В. Путина от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и национального проекта «Жилье и городская среда». Указом поставлена цель по улучшению жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно. Основным инструментом достижения поставленной цели является рост платежеспособного спроса, обеспеченного развитием ипотечного кредитования, в том числе снижением ставки по ипотечным кредитам ниже 8%. Паспортом национального проекта «Жилье и городская среда» предусмотрено увеличение объемов выдачи ипотечных кредитов с 2 триллионов рублей в 2017 году до 6,2 триллиона рублей в 2024 году. Достижение этих целей будет достигнуто, среди прочего, благодаря механизму ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ.

Информация о ВТБ Капитал:

АО ВТБ Капитал, Инвестиционный бизнес Группы ВТБ, является одним из трех стратегических направлений бизнеса Группы ВТБ, наряду с корпоративным и розничным. С момента создания в 2008 году ВТБ Капитал принял участие более чем в 800 сделках на рынках долгового и акционерного капитала, что позволило привлечь в экономику России и стран СНГ инвестиции на сумму свыше 285 млрд долларов США.

ВТБ Капитал предлагает полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг как российским, так и международным клиентам, включая организацию ECM и DCM транзакций, консультирование по

ИСТОЧНИК KP.RU

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