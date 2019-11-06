2019-11-06T01:46:34+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 6 ноября 2019 года: днем до -5, без осадков

Ольга КИВА
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Погода в Хабаровске на 6 ноября 2019 года: днем до -5, без осадковПогода в Хабаровске на 6 ноября 2019 года: днем до -5, без осадковФото: Ольга КИВА
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В Биробиджане без существенных осадков. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Ночью -7-9. Днем -2-4.

В Хабаровске без существенных осадков. Ветер западный 13-18 метров в секунду. Ночью -6-8. Днем -3-5.

В Бикине без существенных осадков. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Ночью -5-7. Днем 0-2.

В Советской Гавани и Ванино без существенных осадков. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +2+4.

В Комсомольске-на-Амуре небольшой снег. Ветер южный 8-13 метров в секунду. Ночью -6-8. Днем -1-3.

В Чегдомыне небольшой снег. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -11-13. Днем -5-7.

В Николаевске-на-Амуре небольшой снег. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Ночью -2-4. Днем +1-1.

В Охотске без существенных осадков. Ветер северо-западный 15-18 метров в секунду. Ночью -5-7. Днем 0-2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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