Погода в Хабаровске на 6 ноября 2019 года: днем до -5, без осадков
В Биробиджане без существенных осадков. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Ночью -7-9. Днем -2-4.
В Хабаровске без существенных осадков. Ветер западный 13-18 метров в секунду. Ночью -6-8. Днем -3-5.
В Бикине без существенных осадков. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Ночью -5-7. Днем 0-2.
В Советской Гавани и Ванино без существенных осадков. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +2+4.
В Комсомольске-на-Амуре небольшой снег. Ветер южный 8-13 метров в секунду. Ночью -6-8. Днем -1-3.
В Чегдомыне небольшой снег. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -11-13. Днем -5-7.
В Николаевске-на-Амуре небольшой снег. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Ночью -2-4. Днем +1-1.
В Охотске без существенных осадков. Ветер северо-западный 15-18 метров в секунду. Ночью -5-7. Днем 0-2.
ИСТОЧНИК KP.RU