2019-11-06T01:47:03+03:00
Звезды

Хабаровские школьники снимут видео о малой родине

Позже работы представят на конкурсе «Россия начинается с Востока»
Ольга КИВА
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Хабаровские школьники снимут видео о малой родинеХабаровские школьники снимут видео о малой родинеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Школьники в Хабаровске займутся подготовкой видеосюжетов о своей малой родине. Позже ребята представят работы на конкурсе «Россия начинается с Востока». Мероприятие проводят с целью воспитать в подростках социальную ответственность и активную гражданскую позицию. Кроме того, участие в конкурсе поможет раскрыто творческий потенциал школьников.

- На выбор ребятам предложили такие темы, как «Хабаровск. Истории прекрасные моменты», «Хабаровск. Вперед - в будущее», «Хабаровск - Город воинской славы». Подросткам предстоит продумать сюжетную линию, создать сам ролик и представить его комиссии, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Работы будут принимать до 25 ноября по адресу: Хабаровск, улица Калинина, 68. Далее жюри в период с 25 ноября по 6 декабря будут отбирать работы по таким критериям, как информативность, визуальные эффекты, работа со звуком, оригинальность и общее восприятие. Итоги творческого соревнования подведут в декабре 2019 года. В этом же месяце состоится церемония награждения победителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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