Добровольцы в Хабаровском крае перевыполнили план по чистоте берегов

СЕГОДНЯ 02:45 2019-11-06T02:45:47+03:00

Около полутора тысяч человек привели в порядок территории рядом с озерами и реками

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае подвели итоги акции по очистке берегов. Речь идет о территориях вблизи рек и водоемов, где часто проводят свободное время жители края. Поучаствовать в уборке изъявили желание около полутора тысяч человек.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, общими усилиями удалось привести в порядок 30,5 километров береговой зоны, вместо запланированных 6,5 километров. В целом до 2021 года в регионе собирались очистить от бытового мусора и валежника не менее 19,5 км берегов водных объектов, но уже сейчас этот план перевыполнен, - сообщили в министерстве природных ресурсов края.

Добровольцы работали в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Также волонтеры собирали мусор в Нанайском, Хабаровском, Охотском, Николаевском, Советско-Гаванском, Ванинском, Комсомольском, Солнечном, Бикинском, имени Лазо и имени Полины Осипенко районах. Отметим, что уже сейчас планируют работу по уборке территорий на 2020 год. Желающие могут направить свои предложения по адресу: 680000, Хабаровск, улица Карла Маркса, 56, министерство природных ресурсов Хабаровского края. Сообщения также принимают на электронную почту priroda@adm.khv.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU