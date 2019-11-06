2019-11-06T03:46:02+03:00
Политика

Военные дезинфекторы обработали подтопленные территории в ЕАО

Обеззаразили около тысячи домов с придомовыми территориями, десятки школ, детсадов и других социальных объектов
Ольга КИВА
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Военные дезинфекторы обработали подтопленные территории в ЕАОВоенные дезинфекторы обработали подтопленные территории в ЕАОФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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В Еврейской автономии закончилась обработка территорий, оказавшихся в доне паводка. Эту работу выполняли специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты. В общей сложности военные обработали около тысячи домов с придомовыми территориями, десятки школ, детсадов и других социальных объектов. Также обеззараживание коснулось и более 100 километров дорог общего пользования.

Как отметили в пресс-службе Восточного военного округа, дезинфекция длилась в течение месяца. За это время военнослужащие побывали в 27 населенных пунктах Смидовичского, Биробиджанского и Ленинского районов. Также обработали территорию Биробиджана.

Отметим, что военные в ускоренном режиме справились с поставленной задачей. Такую установку дали в связи с приближающимся похолоданием. Работу выполнили с применением 10 единиц техники и 30 военнослужащих. Предпринятые меры помогли свести к нулю риски массовых вспышек вирусов и опасных инфекций на пострадавших территориях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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