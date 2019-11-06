2019-11-06T04:46:55+03:00
Общество

В биробиджанской гимназии турникеты отказались пускать детей на уроки

В причинах сбоя техники пока разбираются специалисты
Ольга КИВА
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В биробиджанской гимназии турникеты отказались пускать детей на урокиВ биробиджанской гимназии турникеты отказались пускать детей на урокиФото: администрация Биробиджана
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Ученики гимназии №1 в Биробиджане не смогли после каникул попасть на уроки. Все потому что турникеты отказались подчиняться и не пустили детей в здание. По предварительной информации, в работе технике случился сбой. Причину неисправности сейчас выясняют специалисты.

- Напомним, что в гимназии турникеты начали работать с октября. До сих пор в городе не было ни одного случая сбоя в работе техники, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации. - Если бы директор и работники образовательного учреждения объяснили причины, по которым дети не могли попасть в школу, успокоили родителей и организовали работу по пропуску учащихся в здание, то ажиотажа бы не было.

Ранее из-за того, что дети и родители не понимали, что случилось, стали расходиться неприятные слухи и появляться негативные сообщения в сети интернет. Родители детей также рассказывали, что некоторые работники гимназии грубили детям и разговаривали с ними на повышенных тонах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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