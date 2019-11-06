2019-11-06T05:12:46+03:00
Происшествия

Житель Хабаровского края утащил из пекарни пластиковую дверь

Мужчина собирался использовать ее в личных целях, однако ему помешала полиция
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Житель Хабаровского края утащил из пекарни пластиковую дверьЖитель Хабаровского края утащил из пекарни пластиковую дверьФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА
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К правоохранителям с заявлением о краже обратился глава одного из сельских поселений Вяземского района. Чиновник рассказал полицейским, что накануне с помещения бывшей пекарни кто-то в буквальном смысле слова скрутил дверь стоимостью 35 тысяч рублей. Сотрудники УМВД бросились на поиски и вскоре задержали 30-летнего подозреваемого.

- По словам фигуранта, он знал, что помещение бывшей пекарни не используется по назначению, и похитил оттуда пластиковую дверь. Похищенное он собирался использовать для своих личных целей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Дверь полицейские отобрали и вернули на место. А вот незадачливому похитителю теперь вменяют уголовную статью «Кража». Пока идет расследование, мужчина будет находиться под подпиской о невыезде - дальше его судьбу решит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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