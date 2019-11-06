2019-11-06T05:57:26+03:00
Общество

В Хабаровском крае родители смогут оплатить сертификатом кружки и секции для детей

При этом нет никакой разницы - посещает ребенок госучреждение или же частное
Екатерина СЕЛИВАНОВА
Поделиться:
В Хабаровском крае родители смогут оплатить сертификатом кружки и секции для детейВ Хабаровском крае родители смогут оплатить сертификатом кружки и секции для детейФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА
Изменить размер текста:

Всего в регионе раздали уже 23 с половиной тысячи таких сертификатов - минобрнауки посчитало введение подобных мер поддержки разумным и обоюдовыгодным, ведь сертификат не только позволяет вести учет посещающих кружки и секции, но и помогает анализировать потребность в тех или иных внеурочных занятиях.

- Сертификат доступен для детей в возрасте от 5 до 18 лет, - рассказали в министерстве образования и науки Хабаровского края. - При этом не играет роли, в какой организации ребенок будет посещать занятия - государственной или частной. Самое главное - наличие у нее лицензии на образовательную деятельность и включение ее в реестр поставщиков услуг.

Ценность сертификата определяет индивидуально каждый муниципалитет. Если же стоимость занятий ребенка превышает номинал - возможна частичная оплата. Оформить сертификат можно в образовательной организации, уполномоченной принимать заявления, или же на портале персонифицированного дополнительного образования 27.pfdo.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В поселке Хабаровского края орудуют беспардонные псевдогазовщики
Хабаровский тхэквондист стал трижды призером Кубка России
Житель Хабаровского края утащил из пекарни пластиковую дверь
В биробиджанской гимназии турникеты отказались пускать детей на уроки
Военные дезинфекторы обработали подтопленные территории в ЕАО
Добровольцы в Хабаровском крае перевыполнили план по чистоте берегов
Хабаровские школьники снимут видео о малой родине
Погода в Хабаровске на 6 ноября 2019 года: днем до -5, без осадков
На мэрию Биробиджана пожаловались в прокуратуру из-за аварийных домов
Лисица нашла загадочный «склад» с утками в заповеднике Хабаровского края
В Хабаровском крае заинтересовались мертвыми дикими кабанами
В Хабаровском районе пенсионерку выселили из дома по решению суда
В Еврейской автономии продолжают борьбу с сорняковой экспансией
Врезалась в дерево и вывихнула палец автолюбительница в Хабаровске
В Еврейской автономии отремонтировали школу и Дом культуры
Губернатору Хабаровского края понравилось, как отремонтировали дороги в Комсомольске