В Хабаровском крае родители смогут оплатить сертификатом кружки и секции для детей

СЕГОДНЯ 05:57 2019-11-06T05:57:26+03:00

При этом нет никакой разницы - посещает ребенок госучреждение или же частное

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Всего в регионе раздали уже 23 с половиной тысячи таких сертификатов - минобрнауки посчитало введение подобных мер поддержки разумным и обоюдовыгодным, ведь сертификат не только позволяет вести учет посещающих кружки и секции, но и помогает анализировать потребность в тех или иных внеурочных занятиях.

- Сертификат доступен для детей в возрасте от 5 до 18 лет, - рассказали в министерстве образования и науки Хабаровского края. - При этом не играет роли, в какой организации ребенок будет посещать занятия - государственной или частной. Самое главное - наличие у нее лицензии на образовательную деятельность и включение ее в реестр поставщиков услуг.

Ценность сертификата определяет индивидуально каждый муниципалитет. Если же стоимость занятий ребенка превышает номинал - возможна частичная оплата. Оформить сертификат можно в образовательной организации, уполномоченной принимать заявления, или же на портале персонифицированного дополнительного образования 27.pfdo.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU