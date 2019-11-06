Хабаровский тхэквондист стал трижды призером Кубка России

СЕГОДНЯ 05:32 2019-11-06T05:32:34+03:00

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К спортивным достижениям Хабаровского края прибавилось еще одно. На этот раз отличился Евгений Хармач. Он завоевал призовые места сразу в трех дисциплинах на Кубке России по тхэквондо.

- Соревнования проходили в селе Покровское Московской области. Евгений выступал в самой сложной весовой категории – 76 килограммов. Среди его конкурентов были титулованные спортсмены, выступающие на крупных турнирах. Проходных поединков не было. Приходилось отрабатывать каждый бой по максимуму, - рассказали в краевом министерстве физкультуры и спорта.

Хабаровчанин завоевал «серебро» в дисциплине хъенг, стал вторым в масогах и победителем в поинт-стоп балл. Также Евгению удалось выполнить норматив «Мастера спорта России». Отметим, что ранее хабаровский спортсмен выигрывал Кубок, чемпионат России, и чемпионат мира. Летом будущего года он будет выступать на чемпионате мира, который состоится в Болгарии.

ИСТОЧНИК KP.RU