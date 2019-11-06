2019-11-06T07:03:24+03:00
Общество

В поселке Хабаровского края орудуют беспардонные псевдогазовщики

Для пущей убедительности они даже предъявляют удостоверение
Ольга КИВА
Поделиться:
В поселке Хабаровского края орудуют беспардонные псевдогазовщикиВ поселке Хабаровского края орудуют беспардонные псевдогазовщикиФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В поселке Эльбан орудуют мошенники, которые ловко прикидываются работниками компании «Газпром газораспределение Дальний Восток». Своих «клиентов» они ищут преимущественно среди пожилых людей. Аферисты предъявляют удостоверение работников газовой службы, вежливо общаются, стараются выяснить дату получения пенсии и финансовое положение. Также они пытаются дороже продать свое оборудование.

Как отметили в администрации Амурского района, преимущественно мошенники предлагают купить газоанализаторы, с помощью которых можно определить, есть ли загазованность в помещении. Однако нужно учитывать, что качество устройств никем не проверено и наверняка не имеет сертификата соответствия.

Жителей поселка просят сохранять бдительность при встрече с аферистами. Помните, что работники «Газпром газораспределение Дальний Восток» не продают устройства, а занимаются техническим обслуживанием газоиспользующего оборудования. Также у сотрудников компании спецодежда синего цвета с логотипом организации.

Услуги по замене оборудования выполняют только по заявкам, поступившим на телефоны 3-90-06 или 914-163-77-59. Номера указаны в квитанциях. Если к вам пришел подозрительный газовщик, пожалуйста, обратитесь по указанным номерам или позвоните по номеру «104», чтобы подтвердить личность работника компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дом из разряда культурного наследия выставили на торги в Хабаровском крае
Компания из Гонконга создаст новые рабочие места в Хабаровском крае
В Хабаровском крае владельцы магазинов сами вынуждены платить за подозрительное мясо
С полсотни врачей в ЕАО получили ключи от квартир
В Хабаровском крае стали чаще нелегально потреблять электричество
Педагога в Хабаровском крае наградили медалью «За верность Северу»
В Хабаровске создадут базу взаимопомощи по итогам фестиваля «Навстречу»
В Еврейской автономии 6-8 ноября закроют переезд на участке «Унгун-Ленинск»
В Хабаровске нашли пропавшую 11-летнюю девочку
В Хабаровском крае родители смогут оплатить сертификатом кружки и секции для детей
Хабаровский тхэквондист стал трижды призером Кубка России
Житель Хабаровского края утащил из пекарни пластиковую дверь
В биробиджанской гимназии турникеты отказались пускать детей на уроки
Военные дезинфекторы обработали подтопленные территории в ЕАО
Добровольцы в Хабаровском крае перевыполнили план по чистоте берегов
Хабаровские школьники снимут видео о малой родине
Погода в Хабаровске на 6 ноября 2019 года: днем до -5, без осадков
На мэрию Биробиджана пожаловались в прокуратуру из-за аварийных домов
Лисица нашла загадочный «склад» с утками в заповеднике Хабаровского края
В Хабаровском крае заинтересовались мертвыми дикими кабанами
В Хабаровском районе пенсионерку выселили из дома по решению суда
В Еврейской автономии продолжают борьбу с сорняковой экспансией
Врезалась в дерево и вывихнула палец автолюбительница в Хабаровске
В Еврейской автономии отремонтировали школу и Дом культуры
Губернатору Хабаровского края понравилось, как отремонтировали дороги в Комсомольске