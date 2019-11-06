В поселке Хабаровского края орудуют беспардонные псевдогазовщики

СЕГОДНЯ 06:14 2019-11-06T07:03:24+03:00

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В поселке Эльбан орудуют мошенники, которые ловко прикидываются работниками компании «Газпром газораспределение Дальний Восток». Своих «клиентов» они ищут преимущественно среди пожилых людей. Аферисты предъявляют удостоверение работников газовой службы, вежливо общаются, стараются выяснить дату получения пенсии и финансовое положение. Также они пытаются дороже продать свое оборудование.

Как отметили в администрации Амурского района, преимущественно мошенники предлагают купить газоанализаторы, с помощью которых можно определить, есть ли загазованность в помещении. Однако нужно учитывать, что качество устройств никем не проверено и наверняка не имеет сертификата соответствия.

Жителей поселка просят сохранять бдительность при встрече с аферистами. Помните, что работники «Газпром газораспределение Дальний Восток» не продают устройства, а занимаются техническим обслуживанием газоиспользующего оборудования. Также у сотрудников компании спецодежда синего цвета с логотипом организации.

Услуги по замене оборудования выполняют только по заявкам, поступившим на телефоны 3-90-06 или 914-163-77-59. Номера указаны в квитанциях. Если к вам пришел подозрительный газовщик, пожалуйста, обратитесь по указанным номерам или позвоните по номеру «104», чтобы подтвердить личность работника компании.

ИСТОЧНИК KP.RU