2019-11-06T07:02:22+03:00
Общество

В Хабаровске нашли пропавшую 11-летнюю девочку

Несовершеннолетнюю доставили в следственный отдел по Индустриальному району
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске нашли пропавшую 11-летнюю девочкуВ Хабаровске нашли пропавшую 11-летнюю девочкуФото: СУ СК России по Хабаровскому краю
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В Хабаровске 5 ноября нашли пропавшую 11-летнюю девочку. Ранее сообщалось, что несовершеннолетняя ушла из дома 3 ноября и не вернулась. Чтобы установить обстоятельства случившегося и разобраться в ситуации, возбудили уголовное дело.

- Также в рамках расследования создали усиленную следственно-оперативную группу. В нее вошли наиболее опытные следователи и следователи -криминалисты следственного управления, сотрудники уголовного розыска. Когда девочка нашлась, ее доставили в следственный отдел по Индустриальному району Хабаровска. С несовершеннолетней работают следователи, - рассказали в пресс- службе СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

По итогу разбирательств правоохранители установят причины инцидента и условия, при которых он случился, чтобы в целом дать оценку ситуации. Также стражам порядка предстоит провести комплекс профилактических мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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