В Еврейской автономии 6-8 ноября закроют переезд на участке «Унгун-Ленинск»

СЕГОДНЯ 06:57 2019-11-06T07:28:35+03:00

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В Еврейской автономии 6-8 ноября закроют железнодорожный переезд на участке «Унгун - Ленинск». Причина временных неудобств - путевые работы. Об этом сообщили в пресс-службе ДВЖД.

В связи с предстоящими работами движение автотранспорта через железнодорожный переезд на перегоне «Унгун – Ленинск» временно закроют, а на станции «Ленинск» будет затруднено движение машин. Отметим, что ограничение вступит в силу 6 ноября в восемь часов утра. Его планируют снять в восемь часов утра 8 ноября.

Автолюбителей убедительно просят учитывать вышеизложенную информацию при планировании поездок. Водителям приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь к ситуации с пониманием. Путевые работы проводят с целью повысить качество дорог, а значит и безопасность всех участников дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU