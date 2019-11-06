В Хабаровске создадут базу взаимопомощи по итогам фестиваля «Навстречу»

СЕГОДНЯ 07:24 2019-11-06T07:24:39+03:00

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В Хабаровске 10 ноября устроят благотворительный фестиваль «Навстречу». Мероприятие подразумевает работу сразу десяти площадок. Так, для гостей события организуют показ фильмов международного фестиваля «Кино без барьеров», творческие мастерские «Коллаж-движ», «Бодиперкуссия» и «Лаборатория подростковых текстов». Будут работать и коммуникационные площадки «Быстрые возможности» и «Открытый микрофон», консультационный пункт «Мой бизнес» и «Своп-площадка» - место, где желающие смогут обменяться вещами и аксессуарами.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, на площадке «Карточки поиска» участники и гости заполнят анкету. Отвечая на простые вопросы, нужно будет рассказать о себе и написать, какую помощь человек может оказать и какую был бы рад принять.

Итоги опроса станут основой для создания общегородской базы взаимной помощи. Заодно специалисты проанализируют, какие запросы на самом деле существуют сегодня в обществе. Более подробная информация на сайте события.

ИСТОЧНИК KP.RU