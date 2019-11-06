2019-11-06T07:48:53+03:00
Общество

Педагога в Хабаровском крае наградили медалью «За верность Северу»

Светлане Ангиной вручили награду на праздничном концерте ко Дню края
Ольга КИВА
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Педагога в Хабаровском крае наградили медалью «За верность Северу» ФОТО: Официальный сайт администрации Николаевского муниципального районаПедагога в Хабаровском крае наградили медалью «За верность Северу» ФОТО: Официальный сайт администрации Николаевского муниципального района
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В Хабаровске медаль «За верность Северу» вручили педагогу Светлане Васильевне Ангиной. Награждение прошло во время праздничного концерта ко Дню края. Она с 1996 года работает в Николаевске-на-Амуре. Начинала в школе №2, потом стала преподавателем в педагогическом училище.

Как отметили в администрации Николаевского района, в декабре Светлана Васильевна отметит свое 75-летие. Она родилась в селе Новая ферма Ульчского района, училась в Николаевское-на-Амуре педагогическое училище. В этом учебном заведении теперь уже квалифицированный педагог научилась играть на скрипке, фортепиано, домре и рисовать.

Позже она поступила в Комсомольский-на-Амуре педагогический институт. Однако со временем она смогла применить свои таланты и образование на практике, разработав учебные программы и пособия. Позже она стала научным сотрудником Научно-исследовательского института национальных школ Министерства образования РСФСР.

Она же была соавтором экспериментальной программы «Интегрированный курс родного языка и культуры Приамурья». Под ее руководством напечатали учебники «Ульчский язык для 1 класса», «Литературное чтение. Ульчский язык. 2 класс», учебное пособие по ульчскому языку для 4 класса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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