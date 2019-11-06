В Хабаровском крае стали чаще нелегально потреблять электричество

СЕГОДНЯ 08:17 2019-11-06T08:17:23+03:00

В 2019 году зафиксировали на три процента больше противозаконных действий

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В Хабаровском крае за девять месяцев текущего года выявили 428 фактов нелегального потребления электроэнергии. По сравнению с данными за аналогичный период 2018 года это на три процента больше. Сумма причиненного ущерба составила больше 11,8 миллионов рублей.

- Нарушителей выявляют во время регулярных рейдов. Например, в одном из случаев домовладелица из садоводческого товарищества в селе Восточное успела потребить электричества на 88 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети».

Женщина рассказала, что купила дом, но, как выяснилось, не заключила договор с поставщиком услуги. Женщина не стала спорить и согласилась в кротчайшие сроки погасить задолженность, а также обратиться в Хабаровскэнергосбыт для открытия лицевого счета.

Увы, не все нарушители оказываются такими сговорчивыми. Иногда решать проблему незаконного потребления электричества приходится через суд.

ИСТОЧНИК KP.RU