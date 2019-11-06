2019-11-06T08:58:06+03:00
Общество

С полсотни врачей в ЕАО получили ключи от квартир

Жилье для медиков приобрели по программе «Единая субсидия»
Ольга КИВА
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С полсотни врачей в ЕАО получили ключи от квартирС полсотни врачей в ЕАО получили ключи от квартирФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Еврейской автономной области 54 врача получили ключи от квартир. Жилье купили в рамках программы «Единая субсидия». Решая проблемы с жильем для специалистов, в регионе смогли привлечь новые кадры для отрасли здравоохранения. Теперь в Биробиджан за работой едут специалисты со всего Дальнего Востока.

- Пример – молодая семья из Амурской области. Анастасия и Александр Павлик окончили медицинскую академию и получили приглашение на работу в Биробиджан. Работу они нашли в главной областной больнице в качестве невролога и травматолога, - рассказали в пресс -службе Минвостокразвития.

Сами новоселы рассказали, что сначала жили в общежитии, потом им на выбор предложили несколько вариантов квартир. В итоге они заселились в трехкомнатную.

Отметим, что в Еврейской автономии 38 квартир также приобрели для учителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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