С полсотни врачей в ЕАО получили ключи от квартир
В Еврейской автономной области 54 врача получили ключи от квартир. Жилье купили в рамках программы «Единая субсидия». Решая проблемы с жильем для специалистов, в регионе смогли привлечь новые кадры для отрасли здравоохранения. Теперь в Биробиджан за работой едут специалисты со всего Дальнего Востока.
- Пример – молодая семья из Амурской области. Анастасия и Александр Павлик окончили медицинскую академию и получили приглашение на работу в Биробиджан. Работу они нашли в главной областной больнице в качестве невролога и травматолога, - рассказали в пресс -службе Минвостокразвития.
Сами новоселы рассказали, что сначала жили в общежитии, потом им на выбор предложили несколько вариантов квартир. В итоге они заселились в трехкомнатную.
Отметим, что в Еврейской автономии 38 квартир также приобрели для учителей.
ИСТОЧНИК KP.RU