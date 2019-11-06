2019-11-06T09:24:28+03:00
Общество

В Хабаровском крае владельцы магазинов сами вынуждены платить за подозрительное мясо

Во время проверки в торговых точках не нашлось документов на продукцию
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровском крае владельцы магазинов сами вынуждены платить за подозрительное мясоВ Хабаровском крае владельцы магазинов сами вынуждены платить за подозрительное мясоФото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО
Изменить размер текста:

В Бикине провели проверку двух продуктовых магазинов. Изначально проверяющие хотели выяснить, соблюдают ли в торговых точках требования законодательства в области ветеринарии. Как выяснилось по итогу, нарушения есть.

- Во время рейда обнаружили, что на прилавках лежит мясо, качество которого оказалось под сомнением. Причина тому отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, - рассказали в пресс- службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

По итогу проверки мясную продукцию из магазинов изъяли и отправили на ответственное хранение. Владельцам магазинов дали время на предоставление необходимых документов. Также нарушителям выдали два требования об устранении найденных недочетов. В отношении них составили два административных. Одно лицо привлекли к административной ответственности и обязали заплатить штраф в три тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Компания из Гонконга создаст новые рабочие места в Хабаровском крае
С полсотни врачей в ЕАО получили ключи от квартир
В Хабаровском крае стали чаще нелегально потреблять электричество
Педагога в Хабаровском крае наградили медалью «За верность Северу»
В Хабаровске создадут базу взаимопомощи по итогам фестиваля «Навстречу»
В Еврейской автономии 6-8 ноября закроют переезд на участке «Унгун-Ленинск»
В Хабаровске нашли пропавшую 11-летнюю девочку
В поселке Хабаровского края орудуют беспардонные псевдогазовщики
В Хабаровском крае родители смогут оплатить сертификатом кружки и секции для детей
Хабаровский тхэквондист стал трижды призером Кубка России
Житель Хабаровского края утащил из пекарни пластиковую дверь
В биробиджанской гимназии турникеты отказались пускать детей на уроки
Военные дезинфекторы обработали подтопленные территории в ЕАО
Добровольцы в Хабаровском крае перевыполнили план по чистоте берегов
Хабаровские школьники снимут видео о малой родине
Погода в Хабаровске на 6 ноября 2019 года: днем до -5, без осадков
На мэрию Биробиджана пожаловались в прокуратуру из-за аварийных домов
Лисица нашла загадочный «склад» с утками в заповеднике Хабаровского края
В Хабаровском крае заинтересовались мертвыми дикими кабанами
В Хабаровском районе пенсионерку выселили из дома по решению суда
В Еврейской автономии продолжают борьбу с сорняковой экспансией
Врезалась в дерево и вывихнула палец автолюбительница в Хабаровске
В Еврейской автономии отремонтировали школу и Дом культуры
Губернатору Хабаровского края понравилось, как отремонтировали дороги в Комсомольске