СЕГОДНЯ 09:24 2019-11-06T09:24:28+03:00

В Хабаровском крае владельцы магазинов сами вынуждены платить за подозрительное мясо Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

Во время проверки в торговых точках не нашлось документов на продукцию

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В Бикине провели проверку двух продуктовых магазинов. Изначально проверяющие хотели выяснить, соблюдают ли в торговых точках требования законодательства в области ветеринарии. Как выяснилось по итогу, нарушения есть.

- Во время рейда обнаружили, что на прилавках лежит мясо, качество которого оказалось под сомнением. Причина тому отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, - рассказали в пресс- службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

По итогу проверки мясную продукцию из магазинов изъяли и отправили на ответственное хранение. Владельцам магазинов дали время на предоставление необходимых документов. Также нарушителям выдали два требования об устранении найденных недочетов. В отношении них составили два административных. Одно лицо привлекли к административной ответственности и обязали заплатить штраф в три тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU