Компания из Гонконга создаст новые рабочие места в Хабаровском крае
В Хабаровском крае появится больше 100 новых рабочих мест. Это будет возможно благодаря предприятию, которые будет работать в качестве резидента ТОСЭР «Комсомольск». К слову, учредителем организации выступает частная акционерная компания из Гонконга.
- Предприятие «СпецТрансТехника» будет заниматься изготовлением и ремонтом металлоконструкций, а также сдавать в аренду специальную технику. Этот проект обойдется инвестору в 333,8 миллионов рублей. По оценкам экспертов, в виде налогов регион получит около 20 миллионов рублей ежегодно, - рассказали в краевом министерстве инвестиционного развития и предпринимательства.
Напомним, на в ТОСЭР «Комсомольск» сегодня работают 22 резидента. Общий объем инвестиционного портфеля составит 37,5 миллиардов рублей. Реализация заявленных проектов позволит создать более трех тысяч 700 рабочих мест.
ИСТОЧНИК KP.RU