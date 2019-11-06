СЕГОДНЯ 09:58 2019-11-06T09:58:33+03:00

Компания из Гонконга создаст новые рабочие места в Хабаровском крае ФОТО: Министерство инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края

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В Хабаровском крае появится больше 100 новых рабочих мест. Это будет возможно благодаря предприятию, которые будет работать в качестве резидента ТОСЭР «Комсомольск». К слову, учредителем организации выступает частная акционерная компания из Гонконга.

- Предприятие «СпецТрансТехника» будет заниматься изготовлением и ремонтом металлоконструкций, а также сдавать в аренду специальную технику. Этот проект обойдется инвестору в 333,8 миллионов рублей. По оценкам экспертов, в виде налогов регион получит около 20 миллионов рублей ежегодно, - рассказали в краевом министерстве инвестиционного развития и предпринимательства.

Напомним, на в ТОСЭР «Комсомольск» сегодня работают 22 резидента. Общий объем инвестиционного портфеля составит 37,5 миллиардов рублей. Реализация заявленных проектов позволит создать более трех тысяч 700 рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU