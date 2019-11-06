2019-11-06T11:04:03+03:00
Общество

Дом из разряда культурного наследия выставили на торги в Хабаровском крае

По-прежнему власти пытаются «пристроить» и яхту «Виктория»
Ольга КИВА
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Дом из разряда культурного наследия выставили на торги в Хабаровском крае ФОТО: Хабаровский краевой центр охраны памятников истории и культурыДом из разряда культурного наследия выставили на торги в Хабаровском крае ФОТО: Хабаровский краевой центр охраны памятников истории и культуры
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В Хабаровском крае на торги выставили несколько объектов краевой собственности. Речь идет о недвижимости в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, поселке Горный Солнечного района и поселке Эльбан Амурского района, а также о яхте «Виктория».

- Так, один из объектов – «Дом жилой (2-й этаж, деревянный) Гейнемана Б.А.» 1909 года постройки. Его площадь 277,8 квадратных метра, начальная цена – 15 миллионов рублей. В Комсомольске-на-Амуре продают функциональное помещение и комплекс объектов. В поселках Эльбан и Горный на продажу выставили нежилые помещения, в Хабаровском районе – шесть зданий, - рассказали в краевом министерстве имущественных отношений.

Изменились условия продажи яхты «Виктория». Так, начальная стоимость судна в ходе процедуры публичного предложения будет постепенно снижена в два раза, то есть до 30,2 миллиона рублей. Более подробная информация о продаваемых объектах размещена на торговой площадке, где пройдут торги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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