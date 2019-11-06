СЕГОДНЯ 10:56 2019-11-06T11:02:35+03:00

В Хабаровском крае почти 300 человек познали «Азбуку Интернета» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

К обучению принимали пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья

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В Хабаровском крае в 2019 году в рамках специальной программы «Азбука Интернета» обучили около 300 человек. Навыки работы с новыми технологиями приобрели представители старшего поколения и граждане с ограниченными возможностями здоровья.

- Напомним, «Азбука интернета» - это проект, разработанный в Пенсионном фонде России. Посетители курсов могут научиться работать в операционной системе Windows и программе Word, освоить сервисы сети. Так, новым пользователям рассказали, как заказывать справки и документы через сайт ПФР, пользоваться порталом Госуслуг и федеральных органов власти, - рассказали в краевом министерстве информационных технологий и связи.

Отметим, что программа обучения опубликована на сайтах азбукаинтернета.рф и azbukainterneta.ru. Также вниманию обучающихся представили электронную версию учебника. Его можно скачать и распечатать.

ИСТОЧНИК KP.RU