В Хабаровском крае почти 300 человек познали «Азбуку интернета»
В Хабаровском крае в 2019 году в рамках специальной программы «Азбука Интернета» обучили около 300 человек. Навыки работы с новыми технологиями приобрели представители старшего поколения и граждане с ограниченными возможностями здоровья.
- Напомним, «Азбука интернета» - это проект, разработанный в Пенсионном фонде России. Посетители курсов могут научиться работать в операционной системе Windows и программе Word, освоить сервисы сети. Так, новым пользователям рассказали, как заказывать справки и документы через сайт ПФР, пользоваться порталом Госуслуг и федеральных органов власти, - рассказали в краевом министерстве информационных технологий и связи.
Отметим, что программа обучения опубликована на сайтах азбукаинтернета.рф и azbukainterneta.ru. Также вниманию обучающихся представили электронную версию учебника. Его можно скачать и распечатать.
ИСТОЧНИК KP.RU