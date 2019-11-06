В Хабаровском крае аграрии закупили 200 тонн семян «Батя»
Хабаровском крае сельхозпроизводители закупили 200 тонн семян «Батя». Новый сорт сои в 2016 году включили в Государственный реестр селекционных достижений и рекомендовали к использованию в Дальневосточном регионе. В этом году семенами собираются засеять территорию площадью около трех с половиной тысяч гектаров.
Как отметили в краевом министерстве сельского хозяйства, этот сорт довольно продуктивен. При хороших климатических условиях с одного гектара можно собрать до 4,9 тонн урожая. К тому же эта соя меньше прочих видов подвержена болезням.
Чтобы получить максимальный урожай специалисты рекомендуют производить посев сои в оптимальные сроки. Также нужно обязательно проводить довсходовую и послевсходовую междурядные обработки. Кроме того, внимание уделили использованию ростостимулирующих препаратов.
ИСТОЧНИК KP.RU