В Хабаровском крае аграрии закупили 200 тонн семян «Батя»

СЕГОДНЯ 11:36 2019-11-06T11:36:34+03:00

Предполагается, что соей засеют около трех с половиной тысяч гектаров

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Хабаровском крае сельхозпроизводители закупили 200 тонн семян «Батя». Новый сорт сои в 2016 году включили в Государственный реестр селекционных достижений и рекомендовали к использованию в Дальневосточном регионе. В этом году семенами собираются засеять территорию площадью около трех с половиной тысяч гектаров.

Как отметили в краевом министерстве сельского хозяйства, этот сорт довольно продуктивен. При хороших климатических условиях с одного гектара можно собрать до 4,9 тонн урожая. К тому же эта соя меньше прочих видов подвержена болезням.

Чтобы получить максимальный урожай специалисты рекомендуют производить посев сои в оптимальные сроки. Также нужно обязательно проводить довсходовую и послевсходовую междурядные обработки. Кроме того, внимание уделили использованию ростостимулирующих препаратов.

ИСТОЧНИК KP.RU