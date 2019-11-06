Бездомным в Хабаровском крае дадут место для ночлега и горячее питание

СЕГОДНЯ 12:03 2019-11-06T12:03:32+03:00

Чуть ранее в регионе проведут рейды по местам скопления людей без определенного места жительства

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре проведут рейды по местам массового скопления бездомных. Такие мероприятия уже стали ежегодными перед началом холодов. Цель этих вылазок – помочь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, предложить им ночлег и горячее питание.

Как отметили в краевом министерстве социальной защиты, помощь бездомным на сегодняшний день оказывают 17 государственных учреждений и семь негосударственных организаций. В краевой столице профилактикой бездомности занимаются на базе Хабаровского центра социальной адаптации, расположенном на улице Мельничной, 22.

В городе Юности эту работу проводят в комплексном центре социального обслуживания населения, расположенного на улице Сидоренко, 28, корпус 3. Для бездомных здесь организовали горячее питание. Еду можно получить по средам и пятницам с 12:00. К слову, горячей едой в Хабаровске снабжают во вторник, четверг, субботу и воскресенье. В 12:30 раздача на пересечении Гражданского переулка и улицы Пионерской и в 14:00 на улице Ухтомского.

Напомним, также работает гуманитарный склад вещей, где бездомные получают помощь в виде одежды и обуви. Он работает со среды до воскресенья с 13:00 до 18:00. В министерстве социальной защиты населения края работает «горячая линия» по вопросам оказания социальной помощи: (4212) 30-87-42.

ИСТОЧНИК KP.RU