Погода в Хабаровске на 7 ноября 2019 года: днем до -7, без осадков
В Биробиджане преимущественно без существенных осадков. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем -5-7.
В Хабаровске преимущественно без существенных осадков. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем -5-7.
В Бикине без осадков. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Ночью -9-11. Днем -4-6.
В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Ночью -5-7. Днем -1-3.
В Комсомольске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -9-11. Днем -5-7.
В Чегдомыне без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем -9-11.
В Николаевске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Ночью -6-8. Днем -4-6.
В Охотске небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер северный 10-15 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +1-1.
ИСТОЧНИК KP.RU