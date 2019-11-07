2019-11-07T01:01:46+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 7 ноября 2019 года: днем до -7, без осадков

На севере региона температура поднимется до +1
Ольга КИВА
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Погода в Хабаровске на 7 ноября 2019 года: днем до -7, без осадковПогода в Хабаровске на 7 ноября 2019 года: днем до -7, без осадковФото: Ольга КИВА
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В Биробиджане преимущественно без существенных осадков. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем -5-7.

В Хабаровске преимущественно без существенных осадков. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем -5-7.

В Бикине без осадков. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Ночью -9-11. Днем -4-6.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Ночью -5-7. Днем -1-3.

В Комсомольске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -9-11. Днем -5-7.

В Чегдомыне без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем -9-11.

В Николаевске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Ночью -6-8. Днем -4-6.

В Охотске небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер северный 10-15 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +1-1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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