2019-11-07T01:47:06+03:00
Общество

Комсомольчанин украл инвалидную коляску и поехал на ней в торговый центр

За это мужчина на один год условно лишился свободы
Александр ШТААЛЬ
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Комсомольчанин украл инвалидную коляску и поехал на ней в торговый центрКомсомольчанин украл инвалидную коляску и поехал на ней в торговый центрФото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель Комсомольска-на-Амуре сел на скамью подсудимых за кражу инвалидной коляски. Из материалов дела следует, что мужчина забрал имущество возле одного магазина. Затем он сел в коляску и на ней доехал в торговый центр, рядом с которым его и задержали полицейские.

- По предварительной информации, украденное имущество принадлежало женщине. В 2016 году она сломала ногу и с тех пор передвигается медленно. Родственница купила для нее инвалидную коляску. Однажды владелица и ее дочь оставили средство передвижения у входа в магазин, а сами отправились за покупками. Когда вышли, то не нашли имущества, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

В краже обвинили 45-летнего безработного горожанина. Он во время судебного заседания вину свою признал и поддержал ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. В итоге служители Фемиды решили, что условное лишение свободы на один год будет приемлемым наказанием.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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