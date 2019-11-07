Комсомольчанин украл инвалидную коляску и поехал на ней в торговый центр
Житель Комсомольска-на-Амуре сел на скамью подсудимых за кражу инвалидной коляски. Из материалов дела следует, что мужчина забрал имущество возле одного магазина. Затем он сел в коляску и на ней доехал в торговый центр, рядом с которым его и задержали полицейские.
- По предварительной информации, украденное имущество принадлежало женщине. В 2016 году она сломала ногу и с тех пор передвигается медленно. Родственница купила для нее инвалидную коляску. Однажды владелица и ее дочь оставили средство передвижения у входа в магазин, а сами отправились за покупками. Когда вышли, то не нашли имущества, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.
В краже обвинили 45-летнего безработного горожанина. Он во время судебного заседания вину свою признал и поддержал ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. В итоге служители Фемиды решили, что условное лишение свободы на один год будет приемлемым наказанием.
Приговор вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU