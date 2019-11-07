2019-11-07T04:54:27+03:00
Общество

В Хабаровске автомобиль «Волга» с героическим прошлым превратили в памятник

Машина заняла почетное место в сквере около управления МВД России по Хабаровску
Ольга КИВА
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В Хабаровске автомобиль «Волга» с героическим прошлым превратили в памятникВ Хабаровске автомобиль «Волга» с героическим прошлым превратили в памятникФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В Хабаровске открыли памятник патрульному автомобилю советской милиции. «Волга» конца 60-х годов заняла почетное место в сквере около управления МВД России по Хабаровску. Ранее раритетное авто в качестве подарка передал автор дальневосточного проекта «Автомобили и мотоциклы на службе правопорядка СССР». Александр Цыганов не смог приехать на церемонию, вместо него ключи от автомобиля и сертификат начальнику городского УМВД Александру Прохорцу вручил его коллега Андрей Волков.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, у «Волги» большая история. Авторы проекта нашли ее в одной из деревень края. Машина была в очень плачевном состоянии. Однако ее удалось восстановить, так что теперь она не только выглядит красиво, но и на ходу.

Машина - она же наглядный пример истории - как нельзя кстати оказалась хорошим подарком в преддверии профессионального праздника правоохранителей. Напомним, 10 ноября страна отметит профессиональный день сотрудников органов внутренних дел России. Также «Волга» должна послужить символом преемственности для личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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