СЕГОДНЯ 03:17 2019-11-07T04:52:32+03:00

Автобус маршрута №30 в Комсомольске будет курсировать по новой схеме Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

В Комсомольске-на-Амуре изменят схему движения автобусов маршрута №30. Корректировки коснутся в основном движения в районе Речного вокзала. Новые правила вступят в силу с 9 ноября.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, автобус маршрута №30, курсирующий сообщением «Хладокомбинат - Речной вокзал», после корректировки будет ездить по улице Орджоникидзе с выездом на проспект Мира и далее на Речной вокзал без заезда на автовокзал.

На пути следования автобуса в районе Речного вокзала будут остановки «Педагогический университет», «Электроинструменты» (магазин «Пионер»), «магазин Сони» - Музей изобразительных искусств и «Речной вокзал», и в обратном направлении.

Жителей города Юности убедительно просят учитывать эту информацию при планировании поездок. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU