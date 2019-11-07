2019-11-07T02:48:59+03:00
Происшествия

Жуткая авария в ЕАО унесла жизни пяти человек

По факту случившегося возбудили и расследуют уголовное дело
Александр ШТААЛЬ
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Жуткая авария в ЕАО унесла жизни пяти человекЖуткая авария в ЕАО унесла жизни пяти человекФото: Прокуратура ЕАО
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В Еврейской автономии 5 ноября случилась жуткая авария, в которой погибли пять человек. По предварительной информации, происшествие случилось в 12:10 в районе села Белгородское Смидовичского района. Водитель машины Toyota Ipsum не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в другую иномарку.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, в аварии водитель и четыре пассажира, которые находились в автомобиле Toyota Ipsum, погибли на месте происшествия. Водитель автомобиля Toyota Wish получил тяжкие телесные повреждения.

По факту случившегося возбудили и расследуют уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. В скором времени будут предоставлены результаты автотехнической и судебно-медицинской экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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