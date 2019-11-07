Заработали на пенсионерах полтора миллиона рублей и реальный срок мошенники в Хабаровске

СЕГОДНЯ 03:31 2019-11-07T04:49:57+03:00

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В Хабаровске зачитали приговор мошенникам, которые позволили себе наживаться на беззащитных пенсионерах. Из материалов дела следует, что ущерб от действий злоумышленников оценили почти в полтора миллиона рублей. Эти деньги аферисты незаконно заработали благодаря простой схеме.

- Сначала 31-летний организатор и руководитель преступной группы звонил пожилым людям, проживающим на территории Хабаровска и Хабаровского края. Он представлялся их родственником, говорил, что попал в тяжелую жизненную ситуацию и ему нужны деньги. Потом он договаривался с жертвой о том, как забрать деньги, и говорил, что за ними приедет его знакомый, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Потом организатор говорил своим подельникам, куда ехать за деньгами, а те выполняли свою «работу». Незаконным ремеслом фигуранты промышляли примерно год - с 2016 по 2017.

Во время разбирательств организатор и руководитель преступной группы вину в совершении преступлений не признал, а его подельник, наоборот, во всем сознался. Их признали виновными в мошенничестве и в покушении на мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину организованной группой. В итоге организатора приговорили к шести с половиной годам лишения свободы, а его подельника – к пяти с половиной годам.

Приговор не вступил в законную силу.

Уголовное дело в отношении третьего соучастника ранее рассмотрено судом в особом порядке судебного разбирательства. Его осудили на 4,5 года условно с испытательным сроком 4 года.

ИСТОЧНИК KP.RU