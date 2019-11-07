2019-11-07T04:47:11+03:00
Недвижимость

Дома в микрорайоне Стяжкина в Биробиджане временно останутся без горячей воды

Отключения планируют в период с 12 по 13 ноября
Ольга КИВА
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Дома в микрорайоне Стяжкина в Биробиджане временно останутся без горячей водыДома в микрорайоне Стяжкина в Биробиджане временно останутся без горячей водыФото: Мария ЛЕНЦ
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В Биробиджане в микрорайоне Стяжкина дома временно останутся без горячей воды. Об этом сообщили в городской администрации. Причина отключения коммунального ресурса – проведение профилактических работ на котельной «Мясокомбинат». Это вынужденная мера в рамках запланированных мероприятий.

Жителей города просят учесть, что подача ресурса будет ограничена в период с 12 по 13 ноября. Отключения коснутся преимущественно домов №№9, 9 А, 11 А, 11 Б, 15, 17, 17 А и 20, расположенных на улице Стяжкина.

Горожанам приносят извинения за причиненные временные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации. Своевременно проведенные профилактические работы в котельной увеличивают качество оказываемых услуг, бесперебойную подачу ресурса в многоквартирники.

Напомним, в экстренных случаях сообщить о коммунальной проблеме можно будет по телефонам единой дежурно-диспетчерской службы города 2-10-68, 8-924-747-71-12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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