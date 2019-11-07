2019-11-07T04:46:00+03:00
Происшествия

В Хабаровске автобусы столкнулись на гололеде, пострадал пассажир

Происшествие случилось на улице Ленинградской
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске автобусы столкнулись на гололеде, пострадал пассажирВ Хабаровске автобусы столкнулись на гололеде, пострадал пассажирФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В Хабаровске в минувшие сутки, 6 октября, случилось дорожное происшествие с участием двух автобусов. По предварительной информации, машина Zhong Tong двигалась по улице Ленинградской. В районе дома №56 Б общественный транспорт столкнулся с автобусом «Богдан А20111». На дороге в это время был гололед.

Как сообщил информированный источник, во время происшествия пострадал пассажир автобуса «Богдан А20111». У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга.

Известно, что на момент происшествия водитель автобуса Zhong Tong был трезв. В отношении мужчины составили административные протоколы. Также трезвым был и водитель автобуса «Богдан А20111».

Автолюбителей города призывают соблюдать правила дорожного движения, сохранять бдительность. Пожалуйста, будьте особенно внимательными во время снегопада и гололеда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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