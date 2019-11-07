Поиски пропавшего на реке Хор рыбака закончились в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 04:43 2019-11-07T04:43:25+03:00

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В Хабаровском крае закончились поиски рыбака, пропавшего на реке Хор. Искать мужчину начали 1 ноября после запроса полицейских из района имени Лазо. По предварительной информации, он перевернулся на резиновой лодке.

Как сообщили в пресс-службе ФГКУ «ДВРПСО», спасатели и сотрудники полиции обследовали больше 50 километров береговой полосы реки Хор и лесного массива вблизи населенного пункта Кондратьевка в районе имени Лазо. Рыбака найти не удалось.

На сегодняшний день приняли решение прекратить поиски. Спасатели уже вернулись в пункт постоянной дислокации. В поисковых мероприятиях задействовали семь спасателей, одну единицу техники и одно плавсредство.

Жителей края убедительно просят соблюдать правила безопасности при нахождении рядом с водоемами. Пожалуйста, не выходите на воду во время закрытой навигации.

ИСТОЧНИК KP.RU