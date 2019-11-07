СЕГОДНЯ 05:11 2019-11-07T09:28:25+03:00

В Еврейской автономии семья с детьми чуть не сгорела вместе с домом из-за окурка Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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В селе Амурзет Октябрьского района чуть не сгорел жилой частный дом. Хозяйка строения вовремя заметила возгорание, одела детей и вывела их на улицу. Пламя могло перебраться на их жилье, к счастью, прибывшие на помощь пожарные успели отразить удар стихии и ликвидировать открытое горение.

- Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны в 00:30. Пожарный расчет оперативно отправился на улицу Гагарина. Во время происшествия никто из людей не пострадал. Огонь успел уничтожить часть хозяйственных построек, а именно туалет и крышу сарая, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

На месте происшествия работают сотрудники пожарной инспекции. Пока в качестве основной причины пожара называют неосторожное обращение с огнем при курении. Хозяйка дома призналась, что выкинула окурок, не убедившись в том, что он потушен.

Женщине уже объяснили, чем может закончиться очередной безумный поступок. Ей напомнили о необходимости соблюдать требований пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU