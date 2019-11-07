В Хабаровском крае сократили количество районных судов

СЕГОДНЯ 05:41 2019-11-07T05:41:45+03:00

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В Хабаровском крае станет два районных суда меньше. Речь идет об инстанциях в Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах. Закон об этом подписал президент Владимир Путин. В этом документе также речь идет об образовании постоянных судебных присутствий в составе Николаевского-на-Амуре городского суда Хабаровского края.

Информация о документе опубликована на сайте kremlin.ru. Отметим, полномочия упраздненных судов передадут в юрисдикцию Николаевского-на-Амуре городского суда Хабаровского края. Кроме того, в составе Николаевского-на-Амуре городского суда образуются постоянное судебное присутствие в селах Аян и Чумикан.

Отметим, ранее Федеральный закон приняли на заседании Государственной Думы, которое прошло 16 октября 2019 года. Также документ одобрили в Совете Федерации 23 октября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU