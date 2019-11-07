Иконе «Спас Нерукотворный» поклонились военные в Комсомольске

СЕГОДНЯ 06:14 2019-11-07T09:26:27+03:00

Святыня уже проделала путь из Севастополя на Дальний Восток, потом ее отправят в Москву

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В Комсомольск-на-Амуре доставили икону «Спас Нерукотворный» Главного храма ВС РФ. Путь святыни начался в Севастополе, уже побывала в городах Улан-Удэ, Чита, Белогорск, Хабаровск, где ей поклонились около 40 тысяч посетителей. При ней неизменно находится ковчег, в котором лежат восемь частиц святых покровителей: великомученика Георгия Победоносца, апостола Андрея Первозванного, святителя Николая Чудотворца, преподобного Сергия Радонежского, великомученицы Варвары, апостола Петра, великомученика Пантелеимона Целителя и праведного воина Федора Ушакова.

- В город Юности икону доставили вертолетом армейской авиации Восточного военного округа. Военные уже стали приходить в Кафедральный собор пророка Ильи, где сейчас находится святыня. В первый день ей поклонились около тысячи человек, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Из Комсомольска-на-Амуре «Спас нерукотворный» 11 ноября отправят в Южно-Сахалинск, затем по плану Уссурийск, Владивосток и Петропавловск-Камчатский. Там его разместят в Кафедральном соборе Рождества Христова. К слову, по Дальнему Востоку икона будет путешествовать до конца 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU