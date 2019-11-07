Колледж искусств в Еврейской автономии обзавелся камерным роялем

СЕГОДНЯ 06:47 2019-11-07T09:24:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Еврейской автономии продолжают закупать музыкальные инструменты для образовательных учреждений в рамках нацпроекта «Культура». К слову, одно из последних приобретений -

камерный рояль, который поступил в областной колледж искусств.

Как рассказали в пресс- службе правительства Еврейской автономной области, инструмент доставили из Калуги. Такое приобретение поможет готовить специалистов в области культуры и искусства на более высоком уровне. Для этого учреждения также планируют в Туле и Белоруссии закупить два баяна.

Отметим, что в рамках нацпроекта «Культура» область получила почти 24 миллиона рублей. На эти деньги в регионе собираются не только купить инструменты, но и автоклубы – специальные автомобили для проведения культурно-массовых мероприятий в населенных пунктах. Их планируют доставить в область до конца года.

Национальный проект «Культура» реализуют по поручению президента России Владимира Путина.

ИСТОЧНИК KP.RU