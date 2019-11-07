2019-11-07T09:24:28+03:00
Общество

Колледж искусств в Еврейской автономии обзавелся камерным роялем

Деньги на покупку выделили в рамках нацпроекта «Культура»
Ольга КИВА
Поделиться:
Колледж искусств в Еврейской автономии обзавелся камерным роялемКолледж искусств в Еврейской автономии обзавелся камерным роялемФото: Правительство ЕАО
Изменить размер текста:

В Еврейской автономии продолжают закупать музыкальные инструменты для образовательных учреждений в рамках нацпроекта «Культура». К слову, одно из последних приобретений -

камерный рояль, который поступил в областной колледж искусств.

Как рассказали в пресс- службе правительства Еврейской автономной области, инструмент доставили из Калуги. Такое приобретение поможет готовить специалистов в области культуры и искусства на более высоком уровне. Для этого учреждения также планируют в Туле и Белоруссии закупить два баяна.

Отметим, что в рамках нацпроекта «Культура» область получила почти 24 миллиона рублей. На эти деньги в регионе собираются не только купить инструменты, но и автоклубы – специальные автомобили для проведения культурно-массовых мероприятий в населенных пунктах. Их планируют доставить в область до конца года.

Национальный проект «Культура» реализуют по поручению президента России Владимира Путина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24